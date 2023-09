Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de setembro

E sob um céu dinâmico e impulsivo, o dia começa com a Lua se opondo a Marte. A manhã pede movimento, mas não desperdice sua energia com discussões que não valem a pena, canalize sua energia para uma atividade física ou para novas conquistas.

E o jogo continua com o conflito entre Vênus e Urano, as fichas ainda estão na mesa e alguém precisa assumir os risos e pagar para ver. Hoje você será cutucado(a) a sair da zona de conforto. Mercúrio em harmonia com Urano vai trazer muitos insights e ideias geniais para solucionar algumas questões.

Depois de alguns rompimentos, separações e alguns pontos finais, o segredo é: não se feche para o estranho e um mundo novo se abrirá para você. A noite a lua entra no signo de touro e depois de viver tantas tensões e emoções, tudo que você precisa é relaxar.

Capricórnio

A boa sintonia entre Mercúrio e Urano promete abrir portas para soluções criativas e inovadoras, especialmente na área profissional. Sabe aquela ideia que estava engavetada? Este é o momento de revisitar e talvez colocá-la em prática ou rascunhar novas estratégias. Quebre a rotina e se abra para o inesperado. Se a sua carreira anda meio estagnada, será a chance ideal para mudar a situação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.