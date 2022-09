Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de setembro

Hoje a Lua ingressa em Sagitário, trazendo uma maior necessidade da expansão dos nossos conhecimentos, e aumentando nossa imaginação e criatividade. A Lua forma, ao longo do dia, um trígono com Júpiter em Áries, outro com Saturno em Aquário, e ainda um sextil com o Sol em Libra. Esses aspectos nos convidam a refletir sobre o que queremos expandir e o que já conseguimos desenvolver - porque reconhecer nossas conquistas também é essencial.

Não deixe que o cansaço causado pelos desafios cotidianos te façam esquecer da sua força. Aproveite esse momento para se conectar consigo mesmo e ativar sua sabedoria interior. Além disso, Mercúrio Retrógrado está em sua reta final, e mesmo com os insights que surgem ainda podemos nos sentir confusos com essas mudanças que estão por vir. Aproveite para analisar e manifestar gratidão por seu crescimento pessoal.

Signo de Capricórnio hoje



A presença da Lua em Sagitário desperta a atenção para suas conquistas e desenvolvimentos pessoais. Além disso, o trígono de Marte em Gêmeos com Saturno (seu planeta regente) em Aquário, pode ser favorável para novas ideias no campo profissional. Por isso, tente organizar suas ideias de forma clara.



