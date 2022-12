Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de novembro

Signo de Capricórnio hoje

Chegamos ao fim do mês com uma energia muito bonita proporcionada pela Lua crescente em Peixes, que nos convida a sonhar e refletir o que queremos construir em nossa jornada. Quando a Lua fica crescente, ela nos convida a nos movimentar e viver nossos próprios sonhos e aventuras. Aproveite a influência de Peixes para se conectar com você mesmo. Um cuidado necessário é não acabar caindo na vibe baixa, dramatizar tudo e deixar os desafios parecerem maiores do que realmente são. Aproveite o lado mais construtivo de Peixes, aproveitando a leveza e a busca por expansão para focar nos aspectos da sua vida que te fazem sentir alegria, compaixão e empatia. Além disso, hoje é um ótimo dia para refletir sobre tudo o que passou neste mês. Use suas percepções para colocar em prática tudo que deseja. O que você vem tendo mais clareza e como tem feito isso fluir na sua vida?A Lua em Peixes desperta nas pessoas de Capricórnio um impulso para ação, para buscar dar os primeiros passos para cuidar mais de si mesmo. Mesmo com os julgamentos ou críticas, você, capricorniano, precisa trabalhar sua autoconfiança e se movimentar em busca do novo. Aproveite esse momento para trabalhar sua autoestima, e entender o que tem de mais verdadeiro nas suas atitudes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.