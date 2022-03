Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de março

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua continua transitando por Peixes, e o clima se torna um pouco mais harmônico, porque a conjunção que estava se formando entre Vênus e Saturno começa a perder força. O desafio relacionado ao posicionamento da Lua em Peixes é que ficamos mais perceptivos a tudo e todos à nossa volta e, consequentemente, tomamos as dores dos outros como problemas pessoais. A necessidade de ajudar as pessoas amadas pode fazer com que você não respeite a privacidade delas e os seus próprios limites, indo longe demais para tentar resolver algo que não diz respeito a você. Apesar de ter as melhores intenções, é preciso compreender que não podemos interferir no processo de evolução das outras pessoas, principalmente quando elas não querem a nossa ajuda.A vontade de controlar tudo para garantir os resultados pode fazer com que você perca a sua conexão consigo mesmo, vivendo de forma automática e sendo até mesmo um pouco insensível com as pessoas que se relacionam com você. O posicionamento da Lua em Peixes te convida a refletir sobre a necessidade de ser mais empático.