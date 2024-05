Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de maio

A Lua mingua no signo de Peixes. E tudo que você precisa nesse momento é direcionar a sua energia. O momento pede autocuidado e muita responsabilidade com com sua saúde física, psíquica, mental e emocional. Se você não cuida da sua energia nos próximos 7 dias, vai ser difícil dar conta do próximo ciclo geminiano que será movimentadíssimo. Tente se desligar um pouco do mundo, tente meditar, respirar mais, silenciar, pois só assim você vai perceber e enxergar o que estava oculto. E depois tudo fica mais claro.

Signo de Capricórnio hoje

Faça pequenas pausas e coloque em ordem sua comunicação, repense seus relacionamentos e a forma que você vem se comunicando com pessoas próximas. Converse sobre alguma situação complicada e reveja seus jeito de trabalhar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.