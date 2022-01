Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

A conjunção tensa que está se formando entre Mercúrio retrógrado e Plutão continua nos influenciando hoje. Como a Lua passa o dia todo em Capricórnio, as coisas tendem a ser um pouco mais calmas que nos últimos dias, já que esse signo é relacionado à seriedade e à constância. Porém, somando a influência da conjunção com as energias capricornianas, precisamos ter cuidado com o mau humor e com a mania de chamar atenção por pequenas coisas de forma implicante. Passar o dia de forma mais tranquila e organizar os compromissos da semana que está se iniciando são boas dicas para esse domingo.O trânsito da Lua pelo seu signo neste momento te direciona a resgatar seu poder pessoal. Lembre que é possível transformar o que for preciso para que você se sinta mais contente com a sua vida e a sua rotina, mas esse processo requer tempo e perseverança, porque a mudança precisa partir de dentro, antes que seja possível enxergar resultados externos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.