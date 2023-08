Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de agosto

Hoje a Lua atinge o auge do seu ciclo e se perde no signo oceânico de Peixes. Falam por aí de uma superlua azul, mas é inútil procurarmos uma explicação desse raro fenômeno fora dele mesmo. Em Peixes temos que lidar com o incompreensível. Apenas, não se distraia! Silencie e contemple, pois sem estresse e sem pressão, algo será revelado. Fique disponível para ver, ouvir ou sentir o que a lua tem a dizer, fique disponível para você mesmo.

A Lua cheia no signo de Peixes acontece hoje, exatamente, às 22:35, mas pode ser que você já venha sentindo esse alinhamento. Sono, insônia, tensão, ansiedade, emoções à flor da pele, tudo transborda. E a saída é soltar as bordas e mergulhar profundo. Sem medo de ir lá no fundo, existe algo a ser dissolvido. Não tenha medo, Saturno está junto da Lua segurando a onda.

E como a mesma água que dissolve é a água que fecunda. Seus sonhos ganham vida, tire-os do papel. Saturno mostra os limites entre o imaginar e o realizar. Céu e Terra se unem em prol do coletivo. As diferenças se fundem. Estamos falando de fim, começo; de tudo e nada ao mesmo tempo.

Capricórnio

A Lua Cheia faz conjunção com Saturno, seu planeta regente. E isso vai mexer com seus pensamentos e comunicação. Fique atento às suas palavras e à forma como você se expressa, pois o que você disser terá peso e consequência. Uma conversa importante ou a conclusão de um contrato podem surgir. Lembre-se que com Saturno na jogada, além de Mercúrio em retrogradação até dia 15/09 você precisa pensar mil vezes antes de falar ou assinar alguma coisa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.