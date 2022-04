Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de abril

Signo de Capricórnio hoje

Esse sábado é marcado por um fenômeno muito importante na Astrologia: um Eclipse Solar. De modo geral, eclipses trazem à tona as coisas em um jogo de luz e sombra. Enquanto algumas coisas se tornam nítidas e cristalinas, outras são eclipsadas e podemos acabar nos decepcionando com algo. Por isso, é preciso trabalhar o autoconhecimento e a reflexão profunda durante os dias anteriores e posteriores a esse fenômeno, para lidar com esses acontecimentos da melhor forma possível. Quando um eclipse acontece em Touro, que é caracterizado pela racionalidade, pela segurança e pela noção de conforto, podemos esperar mudanças na rotina. Seja devido a algum imprevisto ou à uma escolha própria, a energia de transformação de um eclipse nos leva a enxergar a necessidade de mudar, o que é um dos principais desafios relacionados ao signo de Touro. O movimento despertado por um eclipse nesse signo nos direciona exatamente a questionar as crenças, hábitos ou relações que acreditamos ser fixas em nossas vidas. Porém, lembre-se que isso não significa tomar atitudes rebeldes ou desvalorizar suas raízes, mas sim rever quais delas ainda fazem sentido no presente e ainda devem ser adubadas.A influência do Sol em Touro indica um período em que as pessoas de Capricórnio se sentem em harmonia com a própria essência. Aproveite para se dedicar a 'ser você', buscando entender aquilo que faz sentido para si.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.