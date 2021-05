Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 3 de maio

Essa semana se inicia com a Lua, astro que rege nossas emoções e oscilações de humor, posicionada em Aquário. As energias aquarianas nos levam a prezar por sentimentos mais racionais, renegando emoções como o ciúmes e o medo, por considerá-las, de alguma forma, inferiores. O grande problema é que, dessa forma, ficamos mais frios e irritados (na tentativa de ignorar essas sensações), o que pode acabar criando distanciamento nas relações afetivas. Isso é evidenciado pela quadratura exata que o Sol está fazendo com Saturno hoje, porque esse último astro é considerado o “cobrador”, que se relaciona com a disciplina e as forças que são aplicadas para mantê-las. Por esse motivo, o aspecto que está se formando entre esses dois planetas nos influencia de forma desafiadora, impulsionando uma postura exigente e mal humorada. Para aproveitar melhor as energias de hoje, principalmente no trabalho, onde a responsabilidade saturnina e a capacidade de criação aquariana podem formar um combo muito poderoso, é necessário ter cuidado para não ser arrogante agir como se fosse o “dono da razão”.

Signo de Capricórnio hoje

Os capricornianos são regidos por Saturno e, por isso, são diretamente influenciados pelo aspecto que esse astro está formando com o Sol hoje. É necessário ter cuidado com a forma que você expressa suas opiniões para as outras pessoas, porque você tende a ficar mais exigente e menos sensível nesse momento.



