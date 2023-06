Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 3 de junho

Signo de Capricórnio hoje

A entrada da Lua no signo de Sagitário traz um quê de sonhos e otimismo para todos nós, despertando desejos adormecidos de aventura, festa e descompromisso. Para quem está solteiro, esse é um momento muito favorável para vivenciar momentos agradáveis a dois, de forma natural, serena, sem pressa. É um dia mais alegre, dado o trígono que a Lua faz tanto com Vênus quanto com Marte, com energia e disposição física e emocional para aproveitar bem o final de semana. Aproveite para fazer planos, iniciar projetos ou mesmo começar aquela atividade física que vem postergando há tanto tempo.Você sentirá necessidade de ajudar alguém, mesmo sentindo que essa pessoa não merece seu tempo e atenção. Tente se envolver em atividades de grupo, pois seu carisma está mais alto que o normal. Em casa, com as pessoas mais próximas, haverá desentendimentos. Faça o possível para não discutir.