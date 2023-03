Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de março

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua em Câncer pode trazer oscilações em suas emoções já que ela forma dois sextis e duas quadraturas ao longo do dia. Atente-se a vibe baixa que pode surgir principalmente por se tratar de um signo de água, que fala muito sobre seu lado emocional, sentimentos e necessidade de dar mais atenção a si mesmo. Esses trânsitos te convidam a confiar mais no seu sentir, buscar iniciar processos poderosos e cuidar da sua saúde mental e emocional. Tome cuidado para não acabar se vitimizando no processo, achando que tudo vai dar errado, pois muito imprevistos podem surgir, mas é preciso entender o motivo desta mudança e o que isso significa para você. Além disso, Marte em Câncer forma um trígono com Saturno em Peixes, te convidando a acordar dos seus sonhos e colocar em ação, saber que é possível se dedicar a eles sem perder a esperança, entendendo que nem tudo precisa ser perfeito para valer a pena.A Lua em Câncer pode trazer à tona algumas emoções que você tem evitado ou reprimido, levando a um desconforto e angústia. Esse trânsito te convida a olhar com mais atenção para si , permitindo que sinta e processe melhor suas emoções.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.