Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Neste domingo, a Lua continua transitando por Touro, o que desperta um clima mais familiar e caseiro. Apesar do posicionamento da Lua em um signo de Terra nos ajudar a ficar com os 'pés no chão', para agir de forma menos impulsiva, o aspecto que está se formando entre Marte e Júpiter em Áries faz com que isso seja difícil. Por isso, é importante ter cuidado com a tendência de se irritar por motivos bobos, ou até mesmo de ficar procurando problemas onde não têm. Neste momento, precisamos nos lembrar da importância de enxergar as coisas com mais leveza, sem deixar que as preocupações sobre o futuro nos faça não viver o presente de forma plena.O fim da retrogradação de Mercúrio faz com que as capricornianas se sintam aliviadas, mas esse ainda não é o momento para apostar todas as suas fichas em um projeto novo (na vida profissional ou pessoal).