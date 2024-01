Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de janeiro

Estamos iniciando uma semana profunda e intensa. Você será convidado a olhar para suas insatisfações, até porque a Lua vai minguar no signo de Escorpião no dia 02/02. E dessa vez você vai ter que ser honesto(a) consigo mesmo(a), não vai conseguir fugir dos possíveis desapegos e rompimentos. Entre os dias 29/01 e 08/02, você vai ter que refletir sobre a sua satisfação, autossuficiência e das coisas lindas que você veio realizar, que não dependem da concordância ou aprovação do outro. Aproveite esse clima de otimismo e harmonia entre seus atos e pensamentos e deixe transbordar o seu melhor. Mas lembre-se que Urano, o planeta que rege Aquário, não está mais no seu movimento retrógrado e segue pronto para mudar de marcha. Surpresas estão a caminho, espere por algo diferente do habitual. Nada é garantido, pois quando Urano sobe no palco, o cenário muda. E a partir de hoje, Marte e Urano se alinham, você será encorajado(a) a tomar uma decisão ou quebrar um padrão,. Aceite as mudanças de planos e imprevistos, você será provocado(a) a seguir adiante.

Signo de Capricórnio hoje

Sinto que você está muito mais animado(a), mas não se apresse na hora de fazer as escolhas. Se agir com equilíbrio, as decisões serão assertivas. Renove a noção que você tem de si mesmo(a). Algumas oportunidades estão disponíveis, mas estão sendo ignoradas. Você precisa se reconectar consigo mesmo(a) e com suas verdadeiras aspirações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.