Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de dezembro

E depois de dias tão intensos e sensíveis, a Lua chega em Leão e as comemorações terão um toque a mais de alegria. E para celebrar a chegada de 2024, o planeta Vênus deixa as profundezas do signo de Escorpião e nossa insatisfação abre espaço para generosidade. O Céu é festa, é fogo. Vênus chega a Sagitário e tudo é movimento e liberdade. Faça as suas malas, chegou a hora de buscar novas aventuras. A Vênus aventureira só quer viver e deixar viver. E "se Anália não quiser ir eu vou só. Eu vou só..."

Signo de Capricórnio hoje

Que tal descansar um pouco, capricorniano(a)? Com Vênus entrando em Sagitário, aproveite para descansar mais e cuidar da sua energia. Você será muito solicitado(a), mas precisa se cuidar, pois até para ajudar alguém, você precisa estar bem também.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.