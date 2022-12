Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua entra em Áries e se encontra com Júpiter logo no início da manhã, trazendo mais movimento, expansão e socialização para o dia. Apesar disso, é preciso ter cuidado com o ímpeto para fazer mudanças, já que o movimento retrógrado de Mercúrio começa hoje. Muitos imprevistos podem acontecer, por isso, tente desacelerar um pouco e evite começar coisas novas e intensas. Respeite o que esse trânsito está te pedindo, dê um passo para trás sem a pressão de bater o martelo para alguma decisão agora. Além disso, questões relacionadas a meios de transportes podem ocorrer. Tenha cuidado com as viagens de final de ano, atrasos e acidentes.A presença da Lua em Áries gera um energia impulsiva e imediatista para as pessoas de capricórnio, que não combinam tanto com seu modo de organizar a vida. Você pode se sentir atraído a buscar resultados de forma mais fácil, pulando fases que são primordiais para alcançar as suas metas.