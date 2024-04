Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de abril

A Lua segue no signo de Capricórnio e vai bater um papo nada agradável com Mercúrio. Cuidado com as palavras e evite conflitos. Seja paciente com você mesmo e com os outros. A segunda-feira pode ser bem cansativa e desafiadora. Marte e Netuno estão no signo de peixes numa conjunção exata. Evite se colocar em situações de risco, não se distraia e muito cuidado com a falta de atenção, especialmente no que envolve água. Até o dia 30/04 evite forçar situações ou perder o controle emocional. Deixe o banho de mar ou o esporte aquático para depois do dia 30. As águas vão esquentar e se movimentar bastante. Sinto que pode acontecer um maremoto fora e outro dentro da gente.

Signo de Capricórnio hoje

A sua comunicação pode ficar confusa nos próximos dias. Tente não assinar contratos ou fazer acordos. As conversas difíceis podem ficar para depois. Muito cuidado com as mensagens trocadas via WhatsApp ou publicações nas redes sociais. Melhor não morrer pela boca.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.