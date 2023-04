Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de abril

Signo de Capricórnio hoje

O sábado começa com a Lua em Leão nos dando um impulso de energia e autoconfiança para que possamos liberar nossa criatividade e autenticidade. Sabe aquele projeto que você está pensando em começar há um tempo? Esse é o momento perfeito para dar o primeiro passo e expandir seus horizontes. Mas a Lua fica fora de curso às 8 horas, o que pode trazer alguns imprevistos e confusões. Então, é importante não tomar decisões importantes ou fazer compras significativas durante esse período. À tarde, às 16 horas, a Lua entra em Virgem, trazendo uma energia mais organizada e analítica. Com a Lua em Virgem nesta noite de sábado, você pode aproveitar para desfrutar dos prazeres da vida, como a boa comida, música suave e momentos de intimidade com quem você ama.Com a entrada da Lua em Virgem hoje a tarde, é um bom momento para dedicar um tempo para cuidar de si mesmo e descansar. Aproveite para organizar a casa e deixar tudo em ordem, isso pode ajudar a trazer uma sensação de tranquilidade e conforto.