Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de setembro

Hoje a Lua continua transitando por Escorpião, dando maior ênfase à capacidade intuitiva e às conexões emocionais. É preciso ter equilíbrio entre as emoções e as ações - tente pensar bem antes de agir! A intensidade escorpiana pode fazer com que as coisas pareçam ter mais peso do que realmente têm, e é preciso não se deixar levar pela raiva ou pela ansiedade que podem vir à tona. Além disso, Mercúrio - o planeta regente do intelecto - ainda está em movimento retrógrado no signo de Virgem, e continua afetando os assuntos relacionados à auto-cobrança, desconfianças e responsabilidades. Tente não ‘perder as estribeiras’ com as cobranças que estão surgindo - você é capaz de lidar com os contratempos e, ainda, aprender com eles. Este é um ótimo momento para focar nos seus relacionamentos, e analisar as mágoas que você está carregando. Busque desenvolver sua paciência para dialogar mais.

Signo de Capricórnio hoje

Como Plutão está retrógrado no seu signo, o trígono que esse planeta está formando com Mercúrio retrógrado te afeta diretamente. Esse aspecto pode fazer com que você pense de forma mais inflexível, querendo convencer todos em volta das suas ideias e convicções. Apesar de isso representar um momento de possibilidades no trabalho, já que você pode aproveitar para ‘vender o seu peixe’, é preciso ter cuidado para não agir de forma arrogante.

