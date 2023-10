Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de outubro

Sorria, você está sendo eclipsado!

Um eclipse ocorre sempre que o Sol, a Lua e a Terra se alinham de maneira que o Sol ou a Lua fiquem temporariamente obstruídos. A energia do eclipse pode ser intensa e às vezes até dolorosa. Chama a nossa atenção, nos faz olhar para cima e fazer as correções necessárias em nossas vidas. Um eclipse pode ser uma bênção ou uma ruptura. Eclipses são portais, aceleram os processos, mas para isso você precisa reconhecer suas necessidades. Algumas perguntas a se fazer hoje: Onde estou decidindo não me sabotar mais.? De que parte negligenciada de mim mesmo estou pronto para cuidar? Que comportamento, meus e de outras pessoas, não são mais aceitáveis para mim? O que devo me dar porque realmente preciso?

A energia do eclipse amplifica as situações e pode ser utilizada como um impulso para te ajudar a tomar uma atitude ousada. Esse eclipse lunar vai acontecer no signo de Touro. O passado é obscurecido pelo presente e os apegos vão vir à tona. Pessoas e situações na sua vida serão eclipsadas. É o momento de não ser mais controlado pelas histórias do passado. Olhe para sua vida, o que falta? Que situação está sendo insustentável? Pois tudo que você precisa agora é nutrir sua Alma e se livrar dos valores avessos à fluidez da vida.

E hoje (ou nos próximos 30 dias) vamos escrever o último capítulo de uma história iniciada no dia 19 de novembro de 2021, quando ocorreu o primeiro eclipse nesse eixo Touro-Escorpião. Cada eclipse nos contou um pouco dessa história de demolição e reconstrução. Rememore aí o que vem sendo reconstruído na sua vida desde então. Junte os capítulos dessa história que está chegando ao fim. Lembre-se que você sentiu essa energia dias antes ou depois do eclipse, não necessariamente no dia, pegue um caderno e anote tudo que estava acontecendo na sua vida.

19/11/21 - Eclipse lunar em Touro

30/04/22 - Eclipse Solar em Touro

15/05/22 - Eclipse lunar em Escorpião

25/10/22 - Eclipse solar em Escorpião

08/11/22 - Eclipse lunar em Touro

05/05/23 - Eclipse lunar em Escorpião

28/10/23 - Eclipse lunar em Touro

E se tudo der certo, quando Sol e Lua voltarem a brilhar, estaremos renovados e mais fortes. Assim, seja!

(E se você souber o seu ascendente, leia também o horóscopo do seu ascendente)

Capricórnio

Chegou a hora, capricorniano(a). Algo que você lançou, criou ou se dedicou desde a última lua nova (14/10), pode trazer resultados expressivos para sua imagem ou seus planos futuros. E com a Lua cheia acompanhada de um eclipse lunar, tudo indica que um projeto que nasceu de você pode ganhar o mundo, mas é importante que você não deixe a autoconfiança se transformar em arrogância. Então, calma. Expectativas muito altas podem te deixar frustrado(a). O cenário pode não se desenrolar como imaginava, mas isso não quer dizer que você não tem capacidade de ultrapassar os obstáculos com sabedoria. E isso vale para os próximos 6 meses. Também pode ser o fim de um namoro ou de um relacionamento menos formal.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.