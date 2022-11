Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de novembro

Ontem, no fim do dia, a Lua ingressou em Aquário, fazendo com que essa segunda-feira (28) se inicie com mais energia, disposição e criatividade. A força de vontade aquariana nos deixa mais dispostos e abertos ao novo, o que proporciona um bom momento para inovar no trabalho. Reflita sobre formas diferentes de fazer o mesmo - como você costuma se alimentar, por exemplo? Se você come mexendo no celular ou vendo televisão geralmente, busque fazer isso com mais presença hoje, prestando atenção nas texturas e sabores. Esse exercício de atenção pode ser aplicado a tudo que você fizer durante o dia. Quando estamos verdadeiramente presentes em nossas atividades, percebemos nuances e detalhes que fazem toda a diferença. Além de trazer novos pontos de vista, essas percepções também nos ajudam a viver com mais gratidão e plenitude - e esse é o intuito da temporada sagitariana, que estaremos vivendo até o dia 21 de dezembro.

Signo de Capricórnio hoje

A presença da Lua em Aquário hoje desafia sua capacidade de entender que mudanças são necessárias, especialmente em se tratando de sua jornada profissional. Tenha cuidado para não querer fazer tudo do seu jeito, e acabar esquecendo que outras pessoas podem te ajudar em seus projetos (inclusive nos pessoais).



