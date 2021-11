Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de novembro

No sábado (28), a Lua entrou na fase minguante indicando um momento propício para fazer uma mudança nos velhos hábitos, para nos organizar melhor e para fechar ciclos. A Lua minguante em Virgem é um dos acontecimentos que mais marca essa semana do ponto de vista profissional, já que essa fase lunar é relacionada ao momento em que colhemos aquilo que foi plantado na última Lua nova e crescente. Os desafios que podem surgir nesse momento são situações que podem nos ajudar a identificar os pontos que precisam ser aprimorados. A influência do Sol em Sagitário nos leva a entender que a liberdade deve ser um dos fundamentos de uma relação saudável. Por isso, as pessoas que estão vivendo algum conflito no relacionamento podem acabar se irritando facilmente com pequenas coisas.

Signo de Capricórnio hoje

A presença da Lua em Virgem pode te levar a analisar as situações que você está vivendo agora considerando apenas o lado negativo. Durante a Lua minguante, é preciso perceber os pontos que precisam de mudança, mas focando em melhorá-los. O Sol em Sagitário te ajuda a perceber que as pequenas coisas também são fonte de felicidade.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.