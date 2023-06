Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de junho

Signo de Capricórnio hoje

Essa quarta-feira tende a ser estável para a maioria das pessoas, já que Saturno está fazendo excelentes aspectos com o Sol, Mercúrio e a Lua. Como três desses planetas estão em signos de Água, são as emoções que irão marcar o dia. No entanto, há uma abordagem madura e experiente, capaz de mudar rumos importantes, visando aprender com os erros do passado para construir um futuro completamente novo. É momento de acolher seus próprios sentimentos, buscar restabelecer contato com seus pais e outros parentes que, por motivos diversos, podem ter te magoado no passado. Sabe quando a gente percebe o que realmente importa, e se dá conta de que estávamos com uma atitude mesquinha? Pois é bem assim. Também pode acontecer um desafio, uma quebra de padrões que muda muitas coisas - Plutão está se estressando com Lua, forçando a uma mudança interior, em especial na busca por harmonia, leveza e equilíbrio. Será que é hora de focar no presente? De estar no aqui e agora? Reflita sobre isso.Dia de muita disposição e intensa felicidade. Seu estado interior irá se refletir em seu semblante e aura, contaminando a todos que estiverem por perto. Deixe essa luz transbordar e faça dela a sua força. Sua capacidade de comunicação estará em alta, o que é perfeito para as conversas difíceis, mas também para apresentações de relatórios e reuniões.