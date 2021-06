Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de junho

Ontem às 16 horas a Lua ficou fora de curso, e esse movimento continua ocorrendo até as 15 horas desta segunda-feira (28). Por isso, é muito importante ter paciência no começo do dia, para que a semana não comece de forma estressante.

Esse trânsito lunar indica maior probabilidade de imprevistos e desentendimentos, gerados principalmente por falhas de comunicação. Busque ter certeza de que compreendeu o que foi dito antes de tirar conclusões, assim como esclarecer o que precisa ser feito para seus compromissos (como o horário, o endereço, os documentos envolvidos…).

Após esse horário, a Lua ingressa em Peixes, nos deixando mais sensíveis e talvez até mesmo um pouco confusos, alterando a nossa percepção da realidade. Como Netuno (planeta regente de Peixes) começou a retrogradar na semana passada, estamos mais propensos a sofrer por alguma desilusão. É essencial tomar cuidado para não tomar conclusões precipitadas, porque a falta de análise e reflexão pode fazer com que julguemos as situações com muita ingenuidade.

Signo de Capricórnio hoje



Marte, está posicionado a 180 graus de Saturno, configurando um aspecto desarmônico. Essa oposição gera uma tensão entre seus impulsos e a necessidade de estabilidade em sua vida. Com a entrada da Lua em Peixes, é um ótimo momento para olhar para dentro e refletir sobre a sua missão de vida e como você pode se aproximar mais dela.



