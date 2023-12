Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de dezembro

Com a Lua cheia no signo de Câncer, você não vai conseguir negar o que sente, pois compreender as emoções é prioridade nesse momento. E só compreende sentindo. Chega de tentar reter essas águas, Seja receptivo às emoções, as mensagens emocionais chegam o tempo todo, em várias situações. Tudo fala ao seu coração. Marte no signo de sagitário luta pelo desejo de crescer e de ir mais longe, mas esse calor de Marte vai aquecer as águas de Netuno e pode ser que você sinta uma tormenta emocional. Muito cuidado com os desejos imediatistas, pois qualquer decisão tomada sob esse céu pode te frustrar no futuro. Você tem pressa, quer seguir em frente, mas existe uma névoa na estrada. Vá mais devagar, pois tudo está muito nebuloso e você pode se perder e se distanciar mais ainda do seu caminho. Aproveite o período da noite para cuidar de si mesmo(a) e olhar para as suas necessidades emocionais.

Signo de Capricórnio hoje

Marte em tensão com Netuno deixa sua comunicação mais confusa . Há risco de mal-entendidos ou informações equivocadas, especialmente em conversas importantes. Seja claro e objetivo em suas comunicações, cuidado com os exageros e não olhe somente a superfície.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.