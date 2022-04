Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 28 de abril

Signo de Capricórnio hoje

A presença de Marte e de Vênus em Peixes tem configurado um momento de reflexão, introspecção e transformação que todos nós vivemos, mesmo que de formas diferentes. Nesse momento em que o Sol está em Touro, somos direcionados a perceber certos padrões de comportamento e crenças limitantes que estamos alimentando, mas que não são mais benéficas. Além disso, a Lua em Áries se encontra com Quíron hoje e, apesar deste ser considerado um aspecto desarmônico, a proximidade entre esses dois astros nos ajuda a ter uma percepção mais assertiva de nós mesmos, sabendo identificar nossos limites e necessidades. Os nossos instintos se tornam mais amplificados e seremos levados a agir com mais coragem e autenticidade.Hoje por volta das 15 horas a Lua forma uma conjunção com Quíron em Áries, o que pode gerar alguns conflitos, caso algum assunto ou situação 'toque na ferida'. É preciso ter o cuidado de perceber que a outra pessoa pode não ter tido a intenção de te chatear ou constranger. Tente não levar tudo ao pé da letra.