Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 27 de março

Essa semana se inicia com a influência das energias da Lua minguante em Capricórnio, que aconteceu na última sexta-feira (25). A Lua minguante influencia a desatar laços não convenientes, finalizar crenças limitantes, vícios e planejamentos deixados de lado.

Outra possibilidade é que chegue ao fim algum ciclo no trabalho, trazendo mudança na direção de empresas ou até mesmo gerando desemprego para algumas pessoas. Por outro lado, a passagem do ano astrológico, que aconteceu no último dia 20 com a entrada do Sol em Áries, nos deixa mais animadas e determinadas. Para evidenciar ainda mais as características arianas, Mercúrio também ingressa em Áries hoje.

Esse posicionamento indica que os próximos dias serão agitados, cheios de compromissos (pessoais e profissionais). Esse é um momento propício para começar a tirar as ideias do papel, com coragem e determinação.

Signo de Capricórnio hoje



A Lua em Aquário te leva a buscar novas percepções sobre os desafios que você está vivenciando agora. Esse signo é relacionado à inovação e, por mais que isso não seja a praia dos capricornianos (conhecidos pelo seu conservadorismo), a influência aquariana te ajuda a encontrar equilíbrio entre a necessidade de controle e a confiança em si mesmo para lidar com o processo.



