Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 27 de junho

Signo de Capricórnio hoje

A terça-feira será um dia mais calmo, depois do alvoroço dos últimos dias. A Lua segue seu curso por Libra e chega ao Quarto Crescente, fazendo com que os relacionamentos dêem a tônica da semana a partir de hoje. Será necessário reconhecermos nossas fragilidades nas relações, quais limites são importantes colocar, o quanto fazemos (ou deixamos de fazer) apenas para agradar o outro e onde mora a nossa vulnerabilidade. Com a entrada de Mercúrio no signo de Câncer, vamos encontrar pessoas mais sensíveis, com maior risco de se magoarem por mal-entendidos. É um ótimo momento para falarmos sobre o que sentimos sobre tudo, e essa expressão emotiva é exatamente o que pode gerar conflitos. Olhe para o outro, enxergue o outro, entenda as suas necessidades. Estenda a mão e saiba que juntos é possível ir bem mais longe. Alguma fragilidade de saúde pode afetar, em especial, os nativos de Câncer, Libra, Capricórnio e Áries.As cobranças emocionais tendem a aumentar para você, e é importante dar o braço a torcer. Sim, dê ouvidos ao que as pessoas ao seu redor estão dizendo antes que essa “falta” deixe de incomodar, ou você pode se arrepender. Ainda que soe como “chantagem emocional” e até atrapalhe o seu foco no trabalho, ter esse cuidado faz parte da manutenção das relações, além de reforçar os laços e trazer ainda mais estabilidade.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.