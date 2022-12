Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 27 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua entra em Peixes, enfatizando a necessidade de nos dedicar aos nossos sonhos e metas, para construí-los de ‘grão em grão’. É preciso se atentar aos detalhes e dar um passo de cada vez. A Lua em Peixes forma sextil com Sol em Capricórnio durante a tarde, nos mostrando que precisamos ter uma visão a longo prazo. É importante perceber que tudo que aprendemos e tudo que direcionamos nossa energia traz resultados, mesmo que, muitas vezes, sequer reconhecemos nossas próprias conquistas. Aproveite o dia para refletir tudo o que conquistou até aqui e, então, planejar-se e colocar no papel quais são seus sonhos e metas para 2023.A entrada da Lua em Peixes traz um ar mais sonhador para as pessoas de Capricórnio. As energias piscianas trazem brilho para seu planejamento, lembrando que precisamos ter momentos de descontração e autocuidado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.