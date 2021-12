Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 27 de dezembro

Os efeitos da Lua minguante que aconteceu ontem continuam reverberando até o ano novo, o que indica que esse é um momento perfeito para deixar ir tudo aquilo que tem sido pesado demais. Com o clima das festas de fim de ano, acabamos fazendo uma retrospectiva do ano mesmo que de forma involuntária. Por isso, percebemos aquilo que vivemos neste, analisando o que deu certo e o que gostaríamos que tivesse sido diferente. Os pedidos de ano novo são muito comuns e é muito importante saber aquilo que gostaríamos de transformar e de alcançar no próximo ano. Porém, como a passagem de ano ocorre durante a última fase do ciclo lunar, é importante identificar aquilo que você precisa deixar ir para alinhar as metas de 2022.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua minguante te convida a questionar aquilo que não está se encaixando bem. Mantenha a mente aberta para novas ideias e novas perspectivas de vida. Direcione a sua energia para coisas produtivas e não perca tempo apontando o dedo para o que está errado.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.