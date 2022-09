Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de setembro

Signo de Capricórnio hoje

A semana que está se iniciando promete ser muito poderosa, e despertar oportunidades inesperadas. A influência da Lua nova, que agora está no signo em Virgem, assim como Mercúrio retrógrado, nos convida a ouvir mais a nós mesmos. Quando paramos para escutar a nossa intuição, percebemos de forma mais nítida o quanto é recompensador confiar em nós mesmos, e acreditar em nosso potencial de construir aquilo que almejamos. Tanto em termos pessoais quanto profissionais, o momento astrológico atual promete despertar essa força interna que, muitas vezes, temos medo de acessar. Precisamos nos relembrar diariamente que é preciso arriscar para conquistar coisas novas. E mesmo quando não calculamos muito bem os riscos e algo sai dos planos, sempre há como aprender e crescer com a situação.A última semana de retrogradação de Mercúrio faz com que algumas cobranças e pendências se evidenciem. A necessidade de estabilidade pode fazer com que tenha receio de tomar decisões, mesmo quando, no fundo, você sabe o que é o melhor a se fazer.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.