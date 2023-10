Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de outubro

A Lua chega corajosa e impaciente no signo de Áries. E enquanto a Lua estiver no signo guerreiro, você tem algumas lutas a enfrentar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aproveite a energia da Lua crescente. Se prepare para o próximo eclipse (28\10).

Aproveite sua energia e vigor para lidar com tudo que é transitório. O planeta regente de Áries, Marte, está mais estratégico do que nunca. Ele decidiu mergulhar profundo e procurar alguns tesouros, ou seja, o seu poder. Há sempre um início. Se atreva!

Capricórnio

Entre a arrogância e a humildade, existe um equilíbrio que só você pode encontrar. Esse equilíbrio vem com a maturidade de entender que você não sabe tudo. Para isso, existem as pessoas à sua volta, que têm tanto a te ensinar quanto a aprender com você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.