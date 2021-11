Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de novembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua começa o dia transitando por Leão. A influência desse signo nos ajudou a terminar essa semana com vontade de aproveitar o fim de semana. Porém, esse signo também nos deixa mais irritados e impacientes. Entre as 13 e as 23 horas a Lua fica fora de curso, indicando um momento em que nos sentimos confusos, além de aumentar a probabilidade de imprevistos e desentendimentos. Após esse horário, a Lua ingressa em Virgem, e devemos ter muito cuidado com a forma de reagir a situações que saírem do controle, porque tendemos a querer controlar as coisas e pessoas à nossa volta quando a Lua ingressa nesse signo. A organização e a estabilidade são necessidades despertadas pela influência desse posicionamento, mas caso essas energias não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante.A entrada da Lua em Virgem faz com que você tenha mais controle emocional, mas como esse astro está formando uma oposição com Netuno, você se sente dividido entre a razão e a emoção. Tenha cuidado para não tomar conclusões precipitadas sobre seus relacionamentos, porque você pode se deparar com uma desilusão amorosa.