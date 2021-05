Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de maio

Ontem à noite, a Lua iniciou seu trânsito por Sagitário, onde se torna cheia pela manhã, além de estar formando o primeiro Eclipse Lunar Total do ano. Quando um eclipse lunar acontece simboliza um chamado do universo para olhar para dentro e dar atenção para as nossas emoções mais profundas. Nesse momento, somos convidados a refletir sobre as nossas verdades, os valores que foram construídos e que servem como base para todas as decisões. No fim dessa semana, Mercúrio iniciará o movimento retrógrado, e temos mais dois planetas transitando de forma atípica: Plutão e Saturno. Todas essas movimentações astrológicas desencadeiam reviravoltas em nossas vidas. Precisamos encontrar novos recursos para lidar com nossas emoções perante a essas situações desafiadoras que estão se desenvolvendo. É importante não ter medo de revisar seus valores, porque estamos (ou melhor, precisamos estar) em constante processo de evolução.

Signo de Capricórnio hoje

Essa semana promete acontecimentos importantes, e é preciso ter flexibilidade e resiliência para aprender tudo o que puder com os desafios que está vivendo. Por mais que você fique irritado com a falta de estabilidade emocional, essas situações delicadas culminam em grandes lições, se você estiver disposto a percebê-las.



