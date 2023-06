Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de junho

Signo de Capricórnio hoje

A Lua cresce e quase chega ao Quarto Crescente, passando pelo signo de Libra. Toda essa força fala de nossa relação com o equilíbrio entre dar e receber, além de favorecer a busca interna por harmonia em todos os setores da vida. No entanto, ela forma uma quadratura com o Sol e com Mercúrio, trazendo instabilidade para essa segunda-feira. Muito cuidado para não levar alguns assuntos para o lado pessoal, ou mesmo levar a sério demais, pois o emissor da fala pode não ter a intenção de dizer o que você entendeu. Também vale notar que as pessoas ao seu redor estarão um tanto mais sensíveis, e que muitas vezes podem estar avoadas e confusas. A Lua também se opõe a Netuno que, por sua vez, também forma quadraturas com o Sol e Mercúrio. A carga emocional do dia será imensa, portanto é preciso focar o máximo possível nas questões de trabalho. Se possível, evite reuniões e priorize as atividades que te trazem mais satisfação pessoal.A conexão de Saturno com o Sol e Júpiter te traz expansão em muitos setores. É como se sua aura estivesse mais brilhante e calorosa, fazendo com que as pessoas encontrem aconchego e segurança em sua presença. Sinta toda essa autoconfiança, deixe que ela transborde e te traga um dia cheio de sucesso.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.