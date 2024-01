Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de janeiro

Temos uma Lua generosa no Céu. Uma Lua Cheia - de coragem, força e determinação - Não permita que o outro apague a sua luz. Se vista de autoconfiança e não deixe ninguém amedrontar o seu coração. Coloque suas garras de fora e não se importe com a opinião de outras pessoas. O que importa é o seu coração, pois é lá que mora sua verdade. Seu coração é certeiro. ele sabe o que quer e aonde quer chegar, seja leal às suas vontades e desejos. No período da tarde, esse Leão se prepara para um embate, ou seja, Lua e Urano se encontram num aspecto desafiador, tente não descontar sua frustração no outro. Controle sua raiva e o seu orgulho. Não deixe que seu Leão interno, irado, saia destruindo tudo cegamente. Tudo que essa Lua quer de você é que você tome o controle da sua vida e aprenda assumir as responsabilidades por suas ações. Dome esse leão selvagem com sua força sutil. E se liberte dos espaços, situações ou pessoas que querem te empurrar do palco. E a boa notícia é que Mercúrio e Marte se encontram no signo de Capricórnio, defenda suas ideias sem medo. É sobre pensar e agir. Estão preparados para essa sexta-feira calorosa?

Signo de Capricórnio hoje

Mercúrio e Marte se alinham no seu signo. Você se sentirá motivado(a) e

pronto(a) para expressar suas opiniões. Comunique, converse e interaja, pois algo pode ser revelado. Sinto que mudanças positivas estão a caminho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.