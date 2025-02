Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de fevereiro

Mesmo em clima de Carnaval, estamos sob uma energia espiritualizada. O dia pede preparo para um novo ciclo, e Saturno em Peixes nos lembra que não adianta fugir da realidade. Há muitas fantasias e enganos no ar, mas o chamado é para manter os pés no chão. A Lua, ainda em Aquário, faz um aspecto desafiador com Urano, trazendo reviravoltas inesperadas e mudanças abruptas de planos.



Não há mais nada a ser feito até a Lua Nova em Peixes. Agora, só é preciso deixar ir. Solte o que não faz mais sentido, desapegue do que já cumpriu seu propósito e confie no fluxo. O novo só chega quando há espaço para recebê-lo.



O que você ainda está segurando que já poderia ter soltado?

Signo de Capricórnio hoje

Sua relação com o dinheiro e com o que você valoriza pode estar passando por um ajuste. Deixe para trás medos de escassez ou crenças sobre o que você merece.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.