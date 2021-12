Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de dezembro

A fase minguante da Lua representa um momento de recolhimento, em que nos sentimos mais introvertidos e até mesmo sem energia. Como essa é a última fase do ciclo lunar, é normal nos sentirmos sobrecarregados e uma das lições mais importantes que podemos aprender é sobre a importância respeitar nossos próprios limites. No mundo atual, sabemos que são poucas as pessoas que realmente tem o privilégio de parar tudo para viver esse momento da forma mais plena possível. Ainda assim, a Lua minguante desperta a necessidade de avaliar melhor quais são as prioridades em meio aos compromissos diários. Esse posicionamento lunar também nos deixa mais sensíveis e perceptivos, até mesmo no sentido artístico.

Signo de Capricórnio hoje

Você pode aproveitar essa fase lunar para se desapegar de todas as energias negativas, as mágoas e os sentimentos ruins que acabaram sendo alimentados ao longo deste ano. O mais importante é focar em você, sem deixar que acontecimentos externos mudem a sua visão sobre si mesmo.



