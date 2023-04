Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de abril

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua fica em Câncer até às 21 horas, enfatizando um movimento de introspecção e conexão com suas emoções. É uma oportunidade de plantar novas sementes e se movimentar para uma organização em função dos seus sonhos. Ao longo do dia, a Lua vai formar uma quadratura com Júpiter, despertando alguns conflitos entre o desejo de cuidar das suas emoções e a necessidade de agir de forma mais assertiva e responsável. Além disso, o sextil entre o Sol e Saturno também é um aspecto que acontece hoje, motivando reflexões e cobranças sobre suas noções de segurança, estabilidade e compromisso. Tenha cuidado para não ser duro demais consigo mesmo, respeitando seus limites no momento atual.Os trânsitos do dia podem gerar um desafio na busca por um equilíbrio entre suas questões pessoais e profissionais. Ao mesmo tempo que o sextil entre o Sol e Saturno pode ajudar a ser mais estratégico em suas abordagens, para alcançar seus objetivos profissionais.