Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de outubro

Signo de Capricórnio hoje

Essa terça-feira (25/10) é marcada por um Eclipse Solar em Escorpião. Neste momento, a Lua e o Sol estão se alinhando do ponto de vista da Terra, e esse alinhamento ocorre em conjunção com o Nodo Sul que está em Escorpião, formando um Eclipse Solar Muito poderoso. O encontro da Lua com o Sol e Vênus, em um contexto de Eclipse, promete mexer com nossos sentimentos e relacionamentos. Esse trânsito marca um momento muito importante do ano, e pode trazer questões do passado à tona, além de evidenciar a necessidade de desapego. A vida está te convidando a abrir espaço para o novo, tanto nas coisas materiais quanto em se tratando de relacionamentos que não fazem mais sentido. É preciso tirar um momento para se recolher e perceber as coisas que precisam de mudanças. Reconheça seu valor e o merecimento de tudo aquilo que você tem conquistado, e se permita desfrutar da vida. A temporada escorpiana é muito intensa, e nos relembra da necessidade de cuidar do corpo, da mente e da espiritualidade.As pessoas de Capricórnio, que sentem uma maior necessidade de estabilidade no trabalho, podem sentir- se sentir inseguras com mudanças na rotina essa semana. O Eclipse pode levar a sair da zona de conforto e a perceber mudanças necessárias para aquilo que não vem fazendo mais sentido. Lembre-se que nem sempre conseguimos estar no controle de tudo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.