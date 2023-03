Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de março

Signo de Capricórnio hoje

Hoje temos a entrada de Marte em Câncer, fazendo com que o lado mais agressivo, assertivo e dinâmico do planeta entre em contato com as características emocionais e sensíveis do signo de Câncer. Esse movimento pode amplificar as emoções, deixando os dias mais intensos e sensíveis, e nos convidando a valorizar mais os momentos com as pessoas amadas. Marte em Câncer é um lembrete para nos nutrir mais, buscando segurança e conforto. Apesar de sentirmos uma queda de energia, é um momento para nos conectar com o que importa, buscando mais leveza para lidar com as obrigações.O sextil da Lua com Netuno traz a sensação de estabilidade emocional e segurança. Você pode se sentir mais conectado com suas necessidades e desejos emocionais, beneficiando seu lado mais intuitivo. Aproveite essa confiança para planejar suas metas e objetivos.