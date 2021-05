Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de maio

A presença da Lua em Escorpião faz com que fiquemos mais propensos a agir de forma impulsiva e possessiva. Vênus e Mercúrio estão se aproximando no céu, enquanto formam uma tensa quadratura com Netuno, o que dá força para as energias mais baixas da Escorpião. Essa conjuntura astrológica evidencia as inseguranças, o que faz com que todos fiquemos mais sensíveis. Quando nos sentimos vulneráveis, o instinto natural é reagir de forma agressiva, para nos proteger. Por mais que a mente humana já esteja muito bem desenvolvida, ainda temos controle de uma pequena porção dela. Por isso, muitas vezes agimos de forma incompreensível, quando não conseguimos controlar nossos pensamentos de forma consciente e racional. Esse aspecto que se forma entre a Vênus e Netuno nesse momento dá força ao inconsciente, gerando atitudes instintivas. Por mais que essas possam ser prejudiciais no momento em que acontece, elas também têm potencial para ser grande fonte de autoconhecimento. Quando você identifica os gatilhos que disparam comportamentos ‘incontroláveis’, torna-se possível compreender o que os causa e como os impedir.

Signo de Capricórnio hoje

Os nativos de Capricórnio se sentem inseguros nesse momento em que a Lua está formando um sextil com Plutão. Como o seu bem estar psicológico depende da estabilidade emocional (e financeira), você precisa encarar esses questionamentos que vêm à tona, para que seus sentimentos não culminem em atitudes impulsivas.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.