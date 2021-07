Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de julho

Neste domingo a Lua continua transitando por Aquário e esse é um dia muito poderoso para receber insights, abrir a cabeça e perceber que muitas questões estão clareando em sua mente a partir dos eventos que aconteceram na sexta-feira (23) à noite. Algumas situações podem te ajudar a compreender melhor aquilo que você realmente deseja em sua vida, tendo mais comprometimento consigo mesmo e com aquilo que você deseja construir em seus relacionamentos.



Porém, hoje a partir das 20:15 a Lua fica fora de curso e é preciso ter cautela com as conversas que você for ter, para tentar evitar debater questões importantes ou tomar decisões em momentos de estresse. Os últimos dias estão mostrando aquilo que você precisa mudar em si mesmo para conquistar o que deseja, sem justificar seus erros e deixar que eles te impeçam de evoluir. Lembre-se que você é a única pessoa capaz de realmente mudar a sua vida, então é preciso acreditar no seu potencial para percorrer um caminho mais assertivo.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje uma oposição está se formando entre Mercúrio em Câncer e Plutão em Capricórnio. Uma dica interessante é olhar a casa do seu mapa astral que se encontram esses dois planetas. As casas indicam as áreas da vida em que você está enfrentando embater, como se estivesse dividido. Tenha paciência e comprometimento para que as coisas sejam esclarecidas aos poucos.



