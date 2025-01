Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de janeiro

A Lua, em contato com Saturno e Vênus, traz desafios emocionais e questiona o que tem ficado guardado dentro de você. É um dia intenso, de remexer as águas interiores e lidar com o que precisa ser enfrentado. Mas não se preocupe, o céu também traz força para sair da inércia.



Vênus em trígono com Marte oferece o alinhamento perfeito entre desejo e ação. É a oportunidade de colocar em prática o que o coração pede, agindo com coragem e determinação. O passado pode tentar bater à porta, mas lembre-se: você não é mais a mesma pessoa. Feche essa porta com firmeza e foque nos caminhos abertos à sua frente. Pode ser que não esteja tão claro ainda, mas tente enxergar com os olhos do coração.



O que você deseja de verdade? Este é o momento de se reconectar com o coração e seguir adiante, com autenticidade e propósito.



Dica do dia: Alinhe seus desejos com suas ações. O que você decidir hoje pode dar início a um ciclo muito poderoso.

Signo de Capricórnio hoje

A energia de Vênus e Marte ilumina sua carreira e objetivos de vida. O momento é de alinhar seus desejos profissionais com ações concretas e estratégicas. Se deseja reconhecimento ou uma nova oportunidade, mostre iniciativa. Seu esforço combinado com paixão trará resultados.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.