Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de fevereiro

Signo de Capricórnio hoje

Nesta sexta-feira a Lua fica fora de ciclo até 13 horas. Por isso, é preciso ter ainda mais paciência com os imprevistos e com falhas de comunicação. Esses tipos de inconvenientes já estão acontecendo há alguns dias, devido à quadratura que está se formando entre Urano em Touro e Mercúrio em Aquário. A partir das 13 horas, porém, a Lua ingressa em Capricórnio, nos ajudando a retomar a eficiência e a determinação para terminar essa semana resolvendo tudo o que tiver se acumulando. É preciso ter cuidado para que você não acabe sentindo a necessidade de se manter trabalhando com o mesmo pique no fim de semana, caso não esteja satisfeito com algum resultado. Lembre-se que para criar algo novo, para renovar as energias ou para encontrar uma forma criativa para superar um desafio, é preciso respeitar os seus limites de ser humano e descansar.A influência do Sol em Peixes deixa os nativos de Capricórnio mais dispostos a dialogar e a resolver incompatibilidades nos relacionamentos. Porém, será preciso ser honesta consigo mesmo sobre seus sentimentos, porque a entrada da Lua no seu signo pode te levar a reprimir algumas emoções.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.