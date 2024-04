Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de abril

O eclipse passou, estamos na reta final de mercúrio retrógrado, a Lua cheia em escorpião promete uma quinzena de fortes tempestades. E a quinta-feira pode ser marcada por alguns embates. Mercúrio está retomando seu movimento direto, alinhado ao Nodo Norte e você precisa de coragem para seguir. O movimento pede libertação e novos caminhos, mas para isso você precisa abrir espaço para o novo se manifestar na sua vida. Hoje a Lua, ainda no signo de escorpião, vai se opor a Júpiter e Urano e vai checar se você está mesmo desapegando ou soltando tudo aquilo que deve ser deixado no passado. E caso você queira voltar no tempo, muito cuidado. Você está apenas sendo testado. Estamos sob a Lua de Wesak, a Lua da iluminação de Buda. Aproveite para purificar, realizar as mudanças necessárias e dar um passo significativo na sua vida.

Signo de Capricórnio hoje

Nos próximos dias você sentirá um alívio na sua vida emocional. Se você estava envolvido em um dilema familiar ou em algum projeto de reforma ou mudança de residência, agora tudo vai clarear. Tenho certeza que você vai se sentir mais seguro para avançar a partir de agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.