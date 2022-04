Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de abril

Signo de Capricórnio hoje

Essa semana se inicia com o ingresso da Lua em Peixes, que nos deixa mais sensíveis e talvez até mesmo um pouco confusos, alterando a nossa percepção da realidade. Como um alinhamento planetário está acontecendo nesse signo há alguns dias, estamos mais propensos a sofrer por alguma desilusão. Esses sentimentos são evidenciados quando sofremos com uma quebra de expectativas, por isso, tente repensar sobre o quanto você tem idealizado seus relacionamentos. Além disso, é essencial tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas, porque o excesso de sentimentos pode nos levar a julgar algumas situações com muita ingenuidade.A intensidade emocional despertada pelo ingresso da Lua em Peixes pode ser irritante, porque você se sente mais vulnerável. Mesmo que você precise ficar mais introspectivo para isso, é importante acolher seus sentimentos e tentar compreendê-los verdadeiramente. Abafar o que você sente pode parecer mais fácil, mas apenas causa confusão mental.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.