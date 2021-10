Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 24 de outubro

Ontem o Sol ingressou em Escorpião e iniciou um novo momento no âmbito mental e prático. Enquanto esse astro estava transitando por Libra, estávamos mais comunicativos e disponíveis para nos relacionar, para dialogar e nos entender. Porém, como Mercúrio, o planeta das comunicações, estava retrogradando, o entendimento nas conversas ficou prejudicado. Nós temos a oportunidade de refletir sobre esses pontos que não fluíram com facilidade nas últimas semanas. Agora, que a retrogradação chegou ao fim e que a temporada escorpiana se iniciou, estamos iniciando um processo de transformação interna e externa. As energias despertadas pelo posicionamento do Sol em Escorpião nos deixam mais introspectivos, o que facilita o atendimento dos nossos próprios entendimentos, mas também gera certa melancolia.

Signo de Capricórnio hoje

Caso você se sinta confuso e um pouco desorientado hoje, compreenda que esse sentimento é normal nesse momento e não se preocupe excessivamente em fazê-lo passar. Não é possível ter todas as respostas sempre. Uma forma melhor de lidar com essas emoções é tentar compreendê-las com tranquilidade, além de focar em algo que te relaxe.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.