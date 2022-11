Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 24 de novembro

Signo de Capricórnio hoje

Ontem a Lua entrou na fase nova em Sagitário no fim do dia, despertando uma sensação de esperança e a possibilidade de se reconectar com a sua sabedoria interior. Esse é um momento importante para se aproximar das práticas, pessoas e ambientes que te fazem lembrar que a vida vale muito a pena. É preciso dar ouvidos ao seu coração, para abraçar as causas que realmente fazem sentido para você. Algumas mudanças necessárias podem parecer difíceis demais. Nesses momentos, olhe para o próximo degrau e não para o fim da escada, para perceber que o próximo passo é, sim, possível. Uma dica para hoje, e também para começar a nos preparar para a virada de ano, é fazer uma lista de objetivos para os próximos meses. Visualize o que você deseja e faça o exercício de ser grato antecipadamente. A gratidão é uma das maiores ferramentas de manifestação. Acesse sua força interior e lembre-se que você merece ser feliz. Crie novas estratégias a partir de cada obstáculo que surgir.A personalidade disciplinada e controladora dos capricornianos é desafiada pelo encontro entre a Lua e Vênus hoje. A proximidade entre esses dois astros faz com que seus desejos mais profundos se aflorem, e você pode acabar agindo de forma precipitada. Por isso, tome cuidado para não não acabar reagindo mal quando algo ou alguém te incomodar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.