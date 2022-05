Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 24 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Hoje o dia se inicia com a Lua, planeta regente das emoções, transitando pelo signo de Peixes. Isso significa que todos os sentimentos e impressões estão amplificados, o que exige um pouco mais de controle emocional. Para isto, é importante perceber que está tudo bem perder a paciência ou ficar triste - o que define a situação é a forma como você olha para ela e toma suas decisões. Essa intensidade tende a ser evidenciada pela entrada de Marte em Áries, que acontece hoje no fim do dia. Como Marte é regido por este signo, toda a sua energia (principalmente física e sexual), a impulsividade e os instintos mais primitivos são despertados. Sendo assim, uma das principais dicas para os próximos dias é prestar atenção na tendência de ‘comprar brigas’ e de agir de forma muito direta, ‘bruta’ ou agressiva.A entrada de Marte em Áries pode fazer com que você adote uma postura exigente e teimosa. Sabendo disso, seja cuidadoso para não ser inflexível ao dialogar com as pessoas que convivem com você, pensando em compreender também o lado do outro. Esse esforço é necessário para manter o bem-estar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.