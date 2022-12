Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 24 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

As festas de fim de ano costumam ser uma época de muita nostalgia para alguns, e muita animação para outros. Independente de qual seja o seu caso, lembre-se de tentar aproveitar esse dia para se aproximar de quem você ama, e partilhar momentos gostosos em que seja possível deixar as diferenças de lado. A Lua permanecerá em Capricórnio durante todo o dia, o que nos deixa mais tensos e preocupados em fazer tudo do jeito certo. Por isso, um cuidado especial a se tomar hoje é com o excesso de perfeccionismo, que pode causar discussões. Perceba que as coisas não precisam ser perfeitas para ter momentos gostosos.A presença da Lua no seu signo evidencia os traços mais responsáveis e analíticos da sua personalidade, o que é positivo para refletir sobre as últimas situações problemáticas nas quais se envolveu, para analisar como você poderia ter agido melhor. Tome cuidado para não magoar o outro com críticas desnecessárias.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.